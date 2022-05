De politie is vrijdag een zoekactie gestart naar de vermiste Marleen de Wijs in het Bredase Mastbos en bij de Galderse Meren. Vrijdagavond is de zoektocht beëindigd zonder een spoor van de 41-jarige vrouw. Volgens de politie werd op deze plaatsen gezocht omdat ze daar graag wandelt.

Een team van ongeveer honderd mensen ging op zoek naar de vermiste vrouw, die op 20 april voor het laatst werd gezien. De politie meldde eerder dat ze niet kwam opdagen op afspraken en ze ook niet werd gevonden in haar woning. In de middag voegde ook een droneteam zich bij de zoektocht. De zoekactie startte rond 09.00 uur. De politie bundelt bij het zoeken de krachten met het Veteranen Search Team. Dit team bestaat uit veteranen die overheidsdiensten helpen bij een vermissing. Groot gebied In het Mastbos werd een groot gebied uitgekamd: er werd gezocht vanaf het voormalige Staatsbosbeheer-gebouw aan de Bouvignedreef.