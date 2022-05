Ze schrokken wel, vertellen twee bewoners van de Nieuwe Ginnekenstraat. Ze zaten rond 17.45 uur op hun dakterras, toen ze twee panden verderop opeens de vlammen uit een achtergevel zagen slaan.

"Het was best heftig. Grote vlammen en heel veel rook. Waar het precies vandaan kwam? We dachten bij de bakker. Dat is ook wat we tot nog toe hoorden, maar zeker weten doen we het niet. Het kan ook bij het restaurantje ernaast zijn."

Terrassen

Terwijl vanaf de omliggende terrassen de blikken keer op keer worden getrokken naar de brandweer die in en uit loopt, iedereen die de Nieuwe Ginnekenstraat passeert bovendien even blijft staan, lijkt de brand rond een uur of 18 behoorlijk onder controle. Al wordt via lange slangen nog altijd water naar de achterkant gevoerd.

Wat er precies is gebeurd, waar de brand ontstond en wat de vermoedelijke oorzaak was, maken de hulpverleners later bekend.