Een zwaar mishandelde vogel is woensdag door de dierenpolitie uit handen van een inwoner van Breda gered. Dankzij een tip viel de politie zijn woning binnen, waar het dier gewond werd aangetroffen.

De dierenpolitie kreeg dinsdag melding van een mishandeling die gaande was in een Bredase woning. Bij aankomst wilde de bewoner hen niet binnenlaten, waarop de politie werd ingeschakeld. Omdat dierenmishandeling verboden is, mocht de bewoner zijn deur niet gesloten houden voor de dienders.

Zorgen terecht

De zorgen blijken terecht als zij de Bredase woning binnengaan. In het huis wordt een vogel gevonden, die de bewoner zwaar heeft mishandeld. Het is niet bekend wat hij precies gedaan heeft met het dier, maar duidelijk is dat de vogel op meerdere plekken gewond is.

De officier van justitie heeft besloten dat de vogel niet meer bij de eigenaar mag verblijven. Na controle bij een dierenarts is hij naar een speciale opvang gebracht. Daar kan de vogel herstellen en krijgt hij een nieuw huis.