Om te laten zien hoe bijzonder dit stukje Breda is, houden alle organisaties binnen landgoed Wolfslaar zondag een Publieksdag. In het teken van Moederdag, maar bedoeld voor de hele familie.

Het is de vijfde editie van het evenement. "Voor sommigen is de drempel van Wolfslaar wellicht wat hoog. Het zwembad is omgeven door hekken, het sterrenrestaurant is prijzig. Maar het enige landgoed in Breda, dat eigendom van de gemeente is, biedt zo veel meer dat zeer de moeite waard is", stelt Jac Kriens van de stichting landgoed Wolfslaar.

Het programma van de Publieksdag (11.00-17.00 uur) is zeer gevarieerd. In de openlucht, op het bordes van het landhuis, is er een concert champêtre. Van 11.30 tot 14.30 uur treden achtereenvolgens op seniorenorkest Pro Musica, orkest Nieuwe Veste Plus en seniorenorkest Nieuw-Ginneken (SONG). Het terras is open, er staan ook stoeltjes in het gras.

Je kunt daarnaast kiezen voor een wandeling door het park en het brengen van een bezoek aan de warmoezerij, waar de bezoekers worden bijgepraat over de ontwikkeling en de kringloop van de moestuin, waar de mens een grote rol in speelt.

Op Boerderij Wolfslaar is van 10.00 tot 11.00 uur een speciale Moederdag-editie van yoga in de geitenweide. Deelname is gratis op vertoon van een moeder(figuur).

Deelnemers dienen hun eigen matje mee te nemen. Kinderen kunnen de hele dag spelenderwijs de boerderij verkennen, van 11.00 tot 16.00 uur leert Carmen er liefhebbers - al dan niet met groene vingers - alles over zaaien en stekken. Ook kunnen mensen meedoen aan het spel Het Mysterie van de Rode Drieklauw.

Zwembad Optisport Wolfslaar heeft eveneens een speciaal programma. Moeders mogen gratis komen zwemmen, op vertoon van een kind. Er zijn grote springkussens, Oudhollandse spelen en onder leiding van professionals kun je meedoen aan bootcamp en urban sports. En dan zijn er nog de Legende Jagers. Zij nemen de bezoekers mee over het landgoed en vertellen spannende verhalen.