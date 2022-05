Herdenkingen zijn per definitie sober en stil, maar de coronacrisis maakte de Dodenherdenking de afgelopen twee jaar wel heel erg naargeestig. Prompt nu er weer publiek bij aanwezig mag zijn, is er door de oorlog in Oekraïne extra reden voor een herdenking.

Zonder uitzondering zullen sprekers tijdens de herdenkingen in de regio Breda stilstaan bij de verschrikkingen in Oekraïne. Mogelijk dat er hier en daar Oekraïners zijn die een korte toespraak houden. In Breda zal van 9.00 tot 19.30 uur stadsbeiaardier Breda een 'stemmig programma' verzorgen vanaf de toren van de Grote Kerk te Breda. Aansluitend om 19.30 uur spreekt burgemeester Paul Depla waarna een voordracht volgt van Henk-Jan van Oorschot van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum van zijn zelfgeschreven gedicht 'Vrijheid'. Daarna volgt de traditionele kranslegging door genodigden, besturen, instellingen en groeperingen. De afsluitende plechtigheid is in het park Valkenberg met het leggen van een krans door de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda. Om 20.45 uur treedt het Breda's Mannenkoor op in de Grote Kerk. De herdenking in Bavel vindt om 19.30 uur plaats bij het Oorlogsmonument bij de kerk en in Prinsenbeek om 19.00 uur in de kerk aan de Markt.