Bredase scholen krijgen extra geld om leerachterstanden weg te werken die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. Breda krijgt hiervoor ruim 3,5 miljoen euro van de overheid.

In de tijd dat de scholen voor het primair - en voortgezet onderwijs gesloten waren en er veel online-lessen werden gegeven, werd al duidelijk dat veel leerlingen achterstanden opliepen. Naast de leerachterstanden zijn er ook vertragingen bij kinderen geconstateerd onder meer op sociaal-emotioneel vlak en bij het verwerken van informatie.

De gemeente neemt samen met de scholen en lokale partijen maatregelen om de achterstanden in te lopen. Het college van B en W laat in een raadsvoorstel van 29 april weten dat er eind 2021 al 'gesprekken zijn gevoerd' over de aanpak van de problemen.

De Bredase aanpak zet in op hulpverlening en zorg op school, een aanvullend programma om leerachterstanden in te lopen door het stimuleren van taal- en talentontwikkeling, het bevorderen van een gezonde leefstijl, sporten en bewegen en het bevorderen van welbevinden en tenslotte is er aandacht voor veiligheid in en om de school.

Het is de bedoeling dat de leerlingen de vertragingen zo snel mogelijk inhalen en ondersteuning krijgen voor 'een volwaardige leerontwikkeling', zodat ze straks een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Er is daarbij ook oog voor talentontwikkeling.

Nationaal

De Rijksoverheid heeft landelijk 8,5 miljard euro uitgetrokken voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de vertragingen in te lopen. Breda krijgt voor het schooljaar 2021-2022 een bedrag van 1,2 miljoen euro en voor de periode 2022-2023 is 2,4 miljoen euro uitgetrokken. Bij elkaar 3,6 miljoen voor twee jaar.