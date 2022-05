Bij de frontale botsing op de N348 bij Eefde zaterdagmiddag zijn twee vrouwen, waaronder een Bredase (81), en een man ernstig gewond geraakt. De auto waarin zij zaten belandde gekanteld op het fietspad naast de weg. Een vrouw die in een andere betrokken auto zat raakte eveneens gewond.

De inzittenden van de gekantelde wagen kwamen vast te zitten in het voertuig. Het gaat om een 61-jarige vrouw uit Zutphen, een 81-jarige vrouw uit Breda en een man van 31 uit Enschede.

Het drietal moest worden bevrijd door de brandweer. Vervolgens zijn ze door medisch personeel behandeld en met spoed in de ambulances naar ziekenhuizen in Zutphen en Deventer gebracht.

Een vierde persoon, die in de andere auto zat, raakte minder zwaargewond, maar moest wel mee naar het ziekenhuis. Het betrof een 54-jarige vrouw uit Zutphen.

Over de gezondheidstoestand van de slachtoffers is niks bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. "Vermoedelijk is een van de auto's op de verkeerde weghelft geraakt, maar het is nog onduidelijk hoe dat gebeurd is", meldt politiewoordvoerder Simen Klok.

Vanwege het ongeval waren de N348 (Zutphenseweg) en het fietspad tussen Gorssel en Eefde volledig afgesloten. De afsluiting duurde tot ongeveer 18.00 uur. De politie heeft tot die tijd onderzoek naar de oorzaak van het ernstige ongeluk gedaan. Ook moesten beide auto's worden afgesleept.