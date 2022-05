Een 66-jarige Bredanaar is zondagavond aangehouden op de Haagse Markt in Breda. De politie meldt dat hij reed onder invloed van alcohol. Meerdere auto's raakten beschadigd tijdens zijn rit.

De bestuurder werd rond 23.30 uur aangehouden. Hij is met zijn auto tegen een bankje en een geparkeerde wagen gereden. Meerdere auto's en een scooter raakten daarbij beschadigd.

Het rijbewijs van de Bredanaar is ingevorderd. De man blies 595 ugl (microgram per liter), terwijl 220 ugl maximaal is toegestaan.