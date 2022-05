Bart Wouters stopt als voorzitter van het Breda Jazz Festival. Als de vijftigste editie van het evenement er dit jaar op zit, draagt de verantwoordelijkheid over aan Hanneke Griffioen.

"Ik kijk met trots en met een goed gevoel terug op mijn periode bij het mooiste festival van Breda'', laat Wouters in een persbericht weten. Hij is negen jaar voorzitter geweest. Daarvoor was de Bredanaar vijf jaar bestuurslid.

Wat hem het meest is bijgebleven van die jaren is 'het trotse besef dat er jaar op jaar een ongelooflijke club vrijwilligers klaar staat om met twee100 procent inzet en enthousiasme het festival uit te voeren'.

Wouters vertrekt op een moment dat er volgens hem 'een krachtig bestuur en een enorm sterk team staat' om het Breda Jazz Festival verder vorm te geven. "Ik draag het stokje dan ook met groot genoegen en een nog groter vertrouwen over aan Hanneke en de rest van het bestuur'', aldus Wouters.

Zijn opvolger is geen onbekende bij de organisatie van het evenement. In 2017 begon Griffioen bij het team PR & communicatie en sinds 2019 is ze bestuurslid. Ze ziet er naar uit om voorzitter te worden van het festival, dat ze omschrijft als 'een geweldige klus'. Op zondag 29 mei neemt Wouters afscheid tijdens de slotceremonie van het jazzfestival in De Avenue in de Waterstraat.