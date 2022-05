Zes Brabantse steden houden binnenkort wijktoernooien jeu de boules: Breda, Den Bosch, Tilburg, Roosendaal, Eindhoven en Helmond. Ze gelden als opwarmer voor de CEP Europese kampioenschappen pétanque, die van 13 tot en 17 juli gehouden worden in Den Bosch.

Bij de wijktoernooien is deelnemen belangrijker dan winnen. Met deze activiteiten hoopt de organisatie eenzaamheid terug te dringen. Jeu de boules is bij uitstek een sociale sport, stipt demissionair wethouder Daan Quaars aan. "Samen plezier maken, buiten zijn en nieuwe mensen ontmoeten uit je eigen wijk. Dat is waar het om gaat bij deze wedstrijden."

De Bredase wijktoernooien worden gespeeld in Teteringen, Princenhage, Bavel en Brabantpark/Heusdenhout. Aan Princenhage is de eer om het spits op donderdag 2 juni af te bijten bij de Dorpswei, van 9.30 tot 11.30 uur.

Na diverse poulewedstrijden in de wijken volgt op 2 juli de finale in het centrum van Breda. De lokale winnaars strijden uiteindelijk samen om de titel van beste Brabantse bouler 2022. Deze finale wordt gespeeld in Den Bosch, daags voor aanvang van het EK. Europese topspelers komen dan op 22 overdekte banen tegen elkaar uit in de categorieën tête-à-tête, doubles en mixed.

Deelname aan een van de Bredase wijktoernooien is gratis. Inschrijven is mogelijk via de website www.brabantseboules.nl