Drie duels voor het einde is de strijd boven in de overgangsklasse beslist. De hockeysters van Push kroonden zich door een 3-1-thuiszege op Voordaan tot kampioen. De ploeg speelt daardoor komend seizoen in de promotieklasse (het tweede niveau van Nederland).

Het kampioenschap van Push hing al enige tijd in de lucht. Dit seizoen werd één keer gelijkgespeeld, alle andere duels werden gewonnen. Vorige week had de club uit Breda al kampioen kunnen worden, maar door een late zege van de hockeysters van Breda, werd het feestje met een week uitgesteld. In de promotieklasse komen de twee Bredase clubs elkaar mogelijk weer tegen. Breda heeft zich namelijk geplaatst voor de play-offs om promotie door met 1-0 van Eindhoven te winnen. De tegenstander in die promotieduels is nog niet bekend. In de andere poule strijden drie teams nog om de bovenste plaatsen.