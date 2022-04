Meer Bredanaars met een laag inkomen kunnen een beroep doen op een eenmalige bijdrage in de energiekosten. In eerste instantie konden alleen mensen met een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm hiervoor aankloppen.

Nu hebben burgemeester en wethouders besloten om die norm uit te breiden naar 120 procent.

Dat betekent dat een grotere groep Bredanaars een tegemoetkoming van 800 euro kunnen aanvragen, als steun voor het betalen van de alsmaar stijgende gas- en lichtrekening.

Duizenden huishoudens zijn hierbij gebaat. Op dit moment voldoet sowieso een kleine tienduizend Bredase huishoudens al aan de 110-procentnorm. Daar komen er nu dus nog heel wat bij.

Het stadsbestuur hoeft overigens niet zelf op te draaien voor de uitgebreide steun. Het geld is afkomstig van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, CU). Zij had oorspronkelijk 679 miljoen euro uitgetrokken voor het energiesteunpakket, maar dat heeft tot kritiek in de Tweede Kamer geleid.

Diverse kamerfracties kregen namelijk al snel het gevoel dat de miljoenen van Schouten bij lange na niet genoeg waren om de problemen aan te pakken. Dat hadden sommige gemeenten namelijk al laten weten. Ze waren dan ook nogal 'terughoudend' bij het uitdelen van de eenmalige toeslag. Sommige, zoals Breda, gingen niet verder dan het steunen van mensen met een inkomen van maximaal de bijstandsnorm, anderen deelden minder dan 800 euro uit.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten dat ze daar voor begrip heeft. De gemeentebesturen lopen tenslotte financiële risico's wanneer ze volle bak energietoeslagen gaan uitkeren. "Maar die terughoudendheid is ongewenst", aldus Schouten. "Het bedrag van 800 euro moet leidend zijn."

Om de gemeenten over de streep te trekken, heeft de minister daarom het budget verhoogd. "Nu bestaat er naar mijn oordeel geen rem meer op de doelstelling van het wetsvoorstel, namelijk het bereiken van zoveel mogelijk huishoudens met een laag inkomen met een eenmalige energietoeslag van 800 euro", schrijft ze aan de volksvertegenwoordiging.

Ze gaat ervan uit dat de nieuwe regeling 'eenduidig, snel en eenvoudig' wordt uitgevoerd. "Nu de financiële randvoorwaarden zijn ingevuld, vertrouw ik erop dat gemeenten hun eventuele terughoudendheid laten varen", zegt Schouten. De minister hoopt de stadsbesturen 'zo snel mogelijk gebruik zullen maken van hun bevoegdheid om alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van 800 euro te verstrekken'.