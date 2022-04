De ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling houden samen met de gemeente Breda een informatieavond over de laatste stand van zaken rond het bouwplan Woonakker in Teteringen.

Iedereen is op dinsdag 10 mei welkom in 't Web (19.00-21.00 uur). "We informeren u tijdens deze avond over het plan en proces van Woonakker."

In februari maakte de gemeente, na een haalbaarheidsstudie, bekend dat Woonakker verder ontwikkeld kan worden. In de nieuwe woonwijk, aan de noordwestkant van Teteringen, is plek voor 550 woningen.

In oktober werden al de eerste ruwe schetsen van het woongebied gepresenteerd. Het gaat om een perceel dat ligt ingeklemd tussen de Heistraat, Mortelweg, Hoeveneind en Bolderstraat.

Als het aan de planmakers ligt, krijgt de wijk 'een groene, dorpslandelijke uitstraling', met een verscheidenheid aan woningsoorten. Er is ruimte voor eigen initiatieven met collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) en aan de randen komen erven voor kleine woonclusters met een eigen identiteit.

Er komen onder meer rijtjeshuizen, appartementen, bungalows, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande huizen, beneden-bovenwoningen en rug-aan-rug-huizen. 50 procent van de woningen gaat binnen het sociale (20 procent) of middendure (30 procent) segment vallen.

Waar welke woningen exact komen is nog niet bekend. Een klankbordgroep is opgericht om mee te praten over de inrichting van de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit.

Na de presentatie, die nog twee keer wordt gehouden, is er gelegenheid vragen te stellen. Aanmelden kan tot maandag 9 mei via een link in de nieuwsbrief Woonakker Update of via info@woonakker-teteringen.nl.

Eind dit wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd, met eraan gekoppeld de inspraak. De bouw begint als de aanpassingen aan de Oosterhoutseweg zijn afgerond. De verkoop start naar verwachting eind 2023. De verwachting is dat de eerste woningen in 2025 worden opgeleverd.