De politie heeft vrijdagmiddag uitgebreid onderzoek gedaan bij een bedrijf aan de Neerloopweg in Breda. Agenten doorzochten verschillende vrachtwagens omdat er drugs in zouden zitten. Er werd niks gevonden.

Er waren zeker twee politieauto's en een politiebusje aanwezig bij het bedrijf. Rond 13.10 uur gingen agenten met politiehonden het bedrijfsgebouw in. Ook de douane en twee motoragenten waren bij de controle aanwezig.

"We hebben bericht gekregen dat er verdovende middelen in een vrachtwagen zouden zitten. Maar we hebben met honden gezocht en alles bleek in orde", aldus de politiewoordvoerder. Hoe de informatie over mogelijke drugs bij de politie terechtkwam, wil de woordvoerder niet zeggen.

Rond 14.00 uur was de politie klaar met het urenlange onderzoek en vertrokken alle agenten.