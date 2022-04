Het nieuwe zwemseizoen op het recreatiedomein De Mosten in Meer start dit weekend. Vanaf dan zullen er elk weekend, op woensdag en op feestdagen redders aanwezig zijn. Tijdens het hoofdseizoen dat eind juni start, zijn er elke dag redders aanwezig.

De voorbereidingen zijn getroffen. De zwemvijver is weer gevuld. Op 1 mei is het weer tijd om het zwemseizoen op gang te fluiten. Het voorseizoen loopt van 1 mei tot 25 juni. Dan kan je alle woensdagen, feestdagen en weekenddagen terecht in de Mosten om te zwemmen onder het toeziend oog van de redders en dat telkens van 10 tot 18 uur. De andere dagen is de speeltuin wel geopend, maar kan je niet zwemmen. Die dagen betaal je geen inkom.

Hoofdseizoen

Het hoofdseizoen start op 21 juni en duurt tot de allerlaatste dag van de zomervakantie (31 augustus). Dan is de zwemvijver elke dag open tussen 10 en 18 uur. Er worden steeds redders voorzien. Je reserveert en betaalt je inkomticket online. Het naseizoen tenslotte loopt van 1 tot 15 september. Je kan dan telkens in het weekend of op woensdagen komen zwemmen van 10 tot 18 uur of 20 uur bij mooi weer.