Een man is donderdagmiddag rond 14.00 uur van een railing gevallen aan de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda. Dat is aan de achterzijde van het treinstation. Hij is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een 'noodlottig ongeval'. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor het ongeluk, maar is uiteindelijk niet geland. Van een poging tot zelfmoord is geen sprake. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de val is.