De rode loper wordt zaterdag en zondag weer uitgerold voor het Fashion Weekend in Breda. De modellen paraderen dit weekeinde op de Grote Markt en in de Veemarktstraat.

Het jaarlijks terugkerende Fashion Weekend houdt de modeshows in Breda dit jaar alleen op de Grote Markt en in de Veemarktstraat. Vorig jaar reed de rode bus met modellen naar allerlei verschillende locaties in de stad. Dit weekeinde zijn er vanaf 13.00 tot 16.00 uur ieder half uur shows te zien. Als de modellen over de rode loper lopen, zorgt een dj voor de bijpassende muziek. De modellen tonen de nieuwste lente- en zomercollectie.

Selfie

Bezoekers kunnen bij de rode bus een selfie maken op de rode loper. Wie de foto deelt op sociale media maakt kans op een winkelbon van 250 euro. Kijk voor de voorwaarden op visitbreda.nl.

Modezaken

Het Bredase Fashion Weekend is opgezet door het Ondernemersfonds Breda en 40 deelnemende modezaken in de stad. Alle deelnemende winkels zijn ook op zondag open. Fashion Weekend, Grote Markt en Veemarktstraat op zaterdag 30 april en zondag 1 mei van 13.00 tot 16.00 uur.