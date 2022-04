Twee agenten zijn tijdens Koningsdag mishandeld in het centrum van Breda. De politiemensen hebben aangifte gedaan. Twee mannen van 52 en 21 jaar zitten vast.

Een 52-jarige Bredanaar zou volgens de politie voor overlast hebben gezorgd in het centrum van de stad. Rond 19.00 uur was er sprake van een opstootje aan de Haven.

De politie sprak hem aan in de Adriaan van Bergenstraat. De man zou een agent meerdere keren hebben beledigd. Hij werd daarom aangehouden voor belediging maar verzette zich. Hij greep de agent bij de keel en probeerde te slaan.

Rond 20.30 uur kreeg een boa (red. buitengewoon opsporingsambtenaar) een kopstoot van een man. De 21-jarige uit Bavel werd aangehouden maar weigerde de politieauto in te stappen. Daarna deelde hij een kopstoot uit aan de agent. Zowel de Bredanaar als de man uit Bavel zitten vast.

Drukke Koningsdag

Ondanks de grote drukte op Koningsdag, viel het qua incidenten erg mee, laat de politie weten. "In West-Brabant is het gisteren rustig verlopen, met hier en daar een opstootje", aldus een woordvoerder.

Ook in het oosten van de provincie bleven grote problemen uit. "Het was een drukke, maar gezellige Koningsdag zonder grote problemen. Het was enigszins te vergelijken met een normale stapavond", zegt de politie.