Als eerste in Nederland, misschien zelfs wel in de wereld, vindt in Breda een speciale conferentie plaats over muurschilderingen. 'Made you Look' wordt op 10 mei gehouden in het Chassé Theater.

Organisatie is in handen van Blind Walls Gallery. Die werkt sinds 2015 in Breda aan het 'museum op straat'. Inmiddels zijn er al ruim honderd muurschilderingen gerealiseerd die zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad. En de collectie groeit nog steeds. Onbekendheid Over het maken van muurschilderingen, murals, in de openbare ruimte bestaat nog veel onwetendheid, aldus directeur en curator Dennis Elbers van Blind Wall Gallery. Het is niet zomaar een kwestie van een paar spuitbussen pakken en aan de slag. ,,Elke schildering komt voort uit een complex proces." Bij Made You Look kunnen ontwerpers, illustratoren, kunstenaars, maar ook beleidsmakers en liefhebbers elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Bekende makers spreken over hun ervaringen, er wordt een mural onthuld in het Chassé Theater en er wordt bekend gemaakt welke acht talenten zijn geselecteerd voor de Blind Walls Open Call.