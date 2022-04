Het filiaal van Albert Heijn aan de noordelijke rondweg in Breda gaat op zaterdag 7 mei definitief op slot. De supermarkt verhuist terug naar de plek waar de winkel negen jaar geleden is vertrokken: de nieuwbouw naast het NS-station Breda Centraal.

De supermarkt komt terecht in het complex dat al een tijdje te boek staat als de Thes-locatie, op de hoek van Stationslaan en Terheijdenstraat. Dat is ruwweg dezelfde plaats waar voor de massale nieuwbouw in het Stationskwartier van Breda ook al een Albert Heijn-winkel was gevestigd.

Tegen de vlakte

Dat pand ging tegen de vlakte om plaats te maken voor de nieuwbouw. De supermarkt vertrok in de zomer van 2012 naar een voormalige garage op de hoek van de noordelijke rondweg en de Konijnenberg. In eerste instantie kreeg AH een vergunning voor maximaal acht jaar, maar die periode is ruimschoots overschreden.

Maar nu is de nieuwbouw ver klaar en kan de AH-vestiging aan de noordelijke rondweg worden gesloten. Dat gebeurt op 9 mei. Twee dagen later, op woensdag 11 mei, gaan de deuren van het nieuwe filiaal open.

Medewerkers

Alle medewerkers verhuizen mee, aldus AH in een persbericht. Naast reguliere kassa's kunnen de toekomstige klanten ook gebruikmaken van zes zelfscankassa's. Naast het reguliere aanbod zit er in de hal van de supermarkt ook een vestiging van slijterij Gall & Gall, een oplaadpunt voor ov-chipkaarten en een geldautomaat.

In de aanpalende Anna van Burenstraat zit een Pick-up point. De supermarkt beschikt over een eigen parkeergarage, waar klanten de eerste twee uur gratis kunnen parkeren.