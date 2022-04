Een bouwkeet op de Lange Bunder in Bavel is dinsdagnacht in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond rond 03.15 uur en verwoestte de keet helemaal.

Vlammen sloegen metershoog de lucht in. De brandweer werd opgeroepen en bluste de brand, maar de lieden konden niet voorkomen dat de keet volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Verschillende delen van de Lange Bunder zijn tot en met juni afgesloten voor verkeer. In deze periode worden werkzaamheden aan het wegdek uitgevoerd. De gemeente Breda heeft omleidingen ingesteld.