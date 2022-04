Breda heeft een nieuwe wachtruimte voor internationale bussen.

Wethouder Daan Quaars opende maandagochtend officieel de wachtruimte aan de Stationslaan. Door de verlichting, zitgelegenheid, informatieborden en beschutting is het een stuk comfortabeler om te wachten.

De wachtruimte is ontworpen door architectenbureau Koen van Velsen, dat ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van het station.

Wethouder van mobiliteit Daan Quaars zegt: "We hebben een uniek station in Breda; een plek waar verschillend vervoer bij elkaar komt en elkaar versterkt. Je parkeert je auto op het dak en pakt de bus vanuit ons inpandige busstation of de nachttrein naar Praag of Wenen. Of de internationale lijnbus naar Gent, Parijs of Frankfurt. Hoe gaaf dat al die internationale lijnbuspassagiers vanaf nu in en uit stappen bij deze gloednieuwe halte die ook past bij de sfeer van het stationsgebied."