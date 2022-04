Kom op Koningsdag niet met de auto naar het centrum, want de stad zit op slot.' Breda bereidt zich voor op een groot en gezellig Oranjefeest, maar houdt ook rekening met een compleet verkeersinfarct.

Om te voorkomen dat het verkeer in en rond het centrum helemaal in de soep loopt, hebben burgemeester en wethouders allerlei maatregelen genomen. Het zijn doekjes voor het bloeden, want ze gaan waarschijnlijk niet voorkomen dat de wegen rond de binnenstad dichtslibben.

Het Oranjefeest draait om drie evenementen: de podia die in het stadshart zijn geplaatst door de horeca, de Kindervrijmarkt in het Valkenberg en 538 Koningsdag op het Chasséveld.

Elk evenement brengt zijn eigen omleidingen en afsluitingen met zich mee. Die komen bovenop de stremmingen die er al langer zijn vanwege werkzaamheden in onder meer de Keizerstraat.

Geen autoverkeer

Om het centrum toch een beetje bereikbaar te houden heeft het college ingegrepen. Zo is er geen autoverkeer mogelijk in Boschstraat en Korte Boschstraat en op delen van Wilhelminasingel en Claudius Prinsenlaan. Op de Academiesingel, J.F. Kennedylaan, Vlaszak, Oude Vest, Sophiastraat en Nassaustraat is slechts beperkt autoverkeer mogelijk.

"We zijn blij dat er weer wat gebeurt in de stad'', zegt wethouder Daan Quaars (Evenementen en Mobiliteit, VVD). "Na twee jaar thuis zitten willen de mensen elkaar weer ontmoeten. Dat betekent dat ze naar één punt gaan: de binnenstad'', verwacht Quaars. "Al die mensen raad ik aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, want de stad zit op slot.''

Voor de bezoekers van 538 Koningsdag is een speciale looproute gemaakt, van het NS-station naar het festivalterrein. Die loopt van de Willemstraat, via een stukje Valkenberg, Sophiastraat Boschstraat en Vlaszak naar het Chasséveld.

Het is een van de manieren waarmee de gemeente de bezoekerstromen in goede banen wil leiden. Naast speciale looproutes wordt er ook gebruik gemaakt van bewegwijzering, terwijl er ook verkeersregelaars worden ingezet.

"We monitoren ter plekke, hebben ogen en oren op straat en volgen nauwlettend de camerabeelden'', zegt een gemeentewoordvoerster over deze vorm van 'crowdcontrol'. ,.We hebben korte lijnen met hulpdiensten, organisatoren en bijvoorbeeld de NS, voor een actueel beeld op het station.''

Speciale wachtzones

In de Willemstraat worden speciale 'wachtzones' ingericht. Daar kunnen bezoekers van 538 Koningsdag terecht, voordat ze weer op de trein stappen.

In de nacht van dinsdag op woensdag rijdt er vanuit Breda ook nog een aantal nachtbussen naar Etten-Leur, Made, Oosterhout en Zundert. Deze bussen rijden tot 4.00 uur 's morgens.