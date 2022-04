Een golf van auto-inbraken bij de velden van voetbalclub JEKA in Breda is voor burgemeester en wethouders reden om tot eind juni een camera op het parkeerterrein te plaatsen.

Volgens het college zijn er tussen augustus 2021 en maart van dit jaar 25 auto-inbraken gepleegd.

Onveilig

Intussen voelen heel wat sporters zich daardoor onveilig. Met de camera hoopt het stadsbestuur meer zicht te krijgen op wat er allemaal bij het terrein van JEKA aan de Beukenlaan in Breda-Zuid gebeurt.

De camera is niet de enige maatregel die wordt getroffen. boa's gaan het parkeerterrein de club vaker controleren. Ze letten niet alleen op auto-inbraken, maar kijken ook of er mensen zijn die op en rond het terrein rondhangen in auto's.

Terugplaatsen

De camera blijft staan tot eind juni. In de zomer wordt bekeken hoe groot de overlast nog is. Daarna wordt besloten of de camera na de zomer moet worden teruggeplaatst.