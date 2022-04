Vier auto's zijn zondagnacht in Breda door een brand onherstelbaar beschadigd geraakt. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Daniel Marotstraat. Het vuur ontstond bij één auto en sloeg vervolgens over op de wagens die ernaast geparkeerd stonden.

De brand begon iets voor 04.10 uur door onbekende oorzaak, waarna de brandweer met spoed uitrukte. Hoe het vuur is ontstaan wordt daarom door de politie onderzocht. Bij dat onderzoek wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie heeft van de brandstichting een aangifte opgenomen.

Een nacht eerder leek een autobrand in Dongen, waarbij twee auto's in vlammen opgingen, ook te zijn aangestoken. De familie Van den Beukel zag dat op camerabeelden bij hun huis, nadat ook hun gezinsauto sneuvelde: "Je ziet iemand die komt aanlopen. Hij bukt bij de auto en loopt even later weer weg."