Veel scholen in het land stonden vrijdag in het teken van de Koningsspelen. Ook bij basisschool De Spreekhoorn werd er gedanst, geleerd en ontbeten in de naam van de koning.

Een vrolijke oranje bende omringd door springkussens, zo ligt het schoolplein van de Spreekhoorn er vrijdagochtend bij. Terwijl het koningslied uit de speakers klinkt geeft gymleraar Dorus Wolfert op een podium de maat aan.

Stoer

De kinderen voor hem dansen er lustig op los en ook de ouders achter doen een pasje mee. "Sommige jongens in de bovenbouw vonden dansen eerst niet stoer, maar die associatie hebben we er de afgelopen drie weken wel uitgeswingd", vertelt Wolfert na afloop.

Schoolleider Christian van der Linden is vooral blij dat veel ouders naar de opening van de koningsspelen zijn gekomen. De Spreekhoorn is namelijk een basisschool speciaal voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Hierdoor komt 90 procent van de scholieren met een taxi naar school. "Het is voor ons dus ook een goed excuus om weer eens samen te komen met zijn allen."

Binnen in het gebouw zijn docenten ondertussen bezig met de voorbereiding van het Koningsontbijt. In het verleden was daar wel eens kritiek op vanuit het Voedingscentrum die het pakket ongezond noemde. Initiatiefnemer van de dag, Richard Krajicek, belooft met een brief echter plechtig dat dit ontbijt wél voldoet aan alle eisen van de Schijf van Vijf. "Wel maken we er een lunch van, omdat onze kinderen dus vaak van buiten Breda komen en daardoor soms later aankomen", vertelt Van der Linden.

Behalve met een liedje wordt er op de Spreekhoorn ook inhoudelijk stilgestaan bij het koningshuis. Er is een speciaal lespakket waarin wordt uitgelegd wie de koning en koningin zijn en wat ze doen. Daarnaast wordt er gesproken over burgerschap. "Hierbij moet je denken aan zaken als saamhorigheid, vrijheid en onze normen en waarden."

Weer terug buiten raken een paar kinderen bijna verstrikt in een luchtkasteel waar de lucht uit is ontsnapt. Gelukkig weet een snel optredende Van der Linden de situatie te redden. Het koninkrijkje in het klein kan er weer even tegenaan.