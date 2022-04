Een 51-jarige man uit Breda en een 31-jarige man uit Almere zijn donderdagavond aangehouden voor fietsendiefstal. Het tweetal had eerder op de avond bij een supermarkt aan de Pastoor Doensstraat in Bavel een fiets gestolen. Mede dankzij alert winkelpersoneel kwam de politie het tweetal op het spoor.

Een politieonderzoek leidde naar een woning in Bavel waar agenten donderdagavond een 51-jarige man uit Breda aanhielden op verdenking van fietsendiefstal. De man is een bekende van de politie. Bij de woning troffen agenten geen fiets aan en gingen daarom door met het onderzoek.

Even later hielden agenten in de wijk Ypelaar in Breda een 31-jarige man uit Almere aan. Ook hij wordt verdacht van fietsendiefstal. Nadat agenten de man aanhielden werd uiteindelijk ook de fiets teruggevonden aan de Rijnauwenstraat in Breda.

Beide verdachten zijn na hun aanhouding overgebracht naar het arrestantencomplex. Voor verder onderzoek en verhoor is het tweetal in de cel gezet.