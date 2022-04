Een fietser raakte vrijdagochtend gewond bij een botsing met een auto op de Markendaalseweg in Breda. De politie is op zoek naar de automobilist die na het ongeval is doorgereden.

Het ongeval vond plaats rond 10.55 uur, waarna de bestuurder van de auto is doorgereden. Het is niet bekend of het om een man of vrouw gaat. De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe erg de fietser gewond is. Vermoedelijk haalde de fietser een veegwagen in en botste op dat moment tegen een tegemoetkomende auto. De politie heeft camerabeelden van het incident en is op zoek naar de betrokken auto.