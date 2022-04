Het Breda voor Oekraïne Charity Gala is afgeblazen. Er zijn niet genoeg sponsoren die het evenement financieel willen ondersteunen.

Het feest dat op maandag 25 april zou plaatsvinden was bedoeld om geld op te halen, zodat er een constante stroom van hulpgoederen naar de Poolse stad Wroclaw op gang zou komen.

Breda heeft een stedenband met Wroclaw, dat zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Lviv vandaan ligt. In Wroclaw moeten ruim 100.000 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Begin april heeft wethouder Boaz Adank (Internationalisering, VVD) een bezoek aan Wroclaw gebracht. Hij zag toen hoe hard hulp nodig is om alle vluchtelingen in de stad te voeden en een veilige plek aan te bieden.

Zo ontstond twee weken geleden het idee voor een Charity Gala. Daar zou geld worden ingezameld voor een 'stabiele luchtbrug' met humanitaire hulp naar Wroclaw op te zetten.

Toch is het niet gelukt om het benodigde aantal sponsoren te vinden om het gala te laten plaatsvinden. "Deze manier van sponsorwerving lijkt voor Breda niet de weg te zijn'', constateert Adank in een persbericht.

Dat wil niet zeggen dat het initiatief volledig is mislukt. Er is volgens de wethouders namelijk wel degelijk een 'aantal positieve verbindingen ontstaan'. Zo zijn de Rabobank Breda Amerstreek, B2-Cleaning, By-Bar en Winters Bouw & Ontwikkeling alsnog bereid om geld beschikbaar te stellen voor de luchtbrug naar Wroclaw.