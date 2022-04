Een op de vier parkeerbonnen die in Breda wordt uitgeschreven door een scanauto leidt tot een bezwaar. Daarmee scoort de stad op dat vlak hoger dan de vier grote steden in Nederland.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de SP-fractie in de gemeenteraad. Burgerraadslid Dirk Uijl vroeg zich af hoe Breda scoort in verhouding tot andere gemeenten, als het gaat om de afwikkeling van parkeerboetes.

Uit de cijfers blijkt dat er in zowel Amsterdam als Rotterdam, Den Haag en Utrecht minder bezwaren worden ingediend tegen een parkeerbon. Daar staat tegenover dat het aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard in die steden weer iets hoger ligt. Alleen in Den Haag gebeurt het minder vaak dat een parkeerklager gelijk krijgt: in 37 procent van de gevallen. In Breda is dat 62 procent.

De SP is ook benieuwd of er een onderzoek komt naar de 'beleving van de scanauto'. Dat is sinds de invoering van deze wagens, dik twee jaar geleden, nog niet gebeurd. Uijl wil weten of ze 'aansluiten op de wensen van de bewoners', maar krijgt nul op zijn rekest.

"Ook al weten we dat de scanauto onrust oproept bij sommige mensen, we hebben momenteel geen plannen om de beleving van de scanauto door bewoners an sich specifiek te onderzoeken'', laat het college weten.

"Voorop staat dat de scanauto helpt om eerlijker en effectiever te kunnen handhaven, zodat onze wijken leefbaar en bereikbaar blijven'', gaan burgemeester en wethouders verder. "Het is louter een instrument dat ons in staat stelt deze taken en dienstverlening beter uit te voeren.''

Het stadsbestuur benadrukt nog maar eens dat parkeerbonnen niet winstgevend zijn en hooguit de kosten dekken. Dat beleid heeft al geleid tot een verlaging van de parkeerboetes in Breda, van 64,50 euro in 2021 naar 57,90 euro nu.