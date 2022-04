Om te voorkomen dat er een 'lappendeken van ontwerpen' ontstaat, houden burgemeester en wethouders van Breda hun poot stijf: er wordt niets veranderd aan de parkeerplannen voor zowel Mark- als Chassésingel.

In 2016 is het besluit al genomen: de binnensingels krijgen een facelift. Ze worden het domein van fietsers en wandelaars, auto's worden geweerd of zijn hooguit 'te gast'.

Het project heeft nu gevolgen voor bewoners van Mark- en Chassésingel. Zij worden geconfronteerd met een parkeerstrook pal voor hun deur, een ontwikkeling die ze met lede ogen aanzien. Erger nog, sommigen vinden het 'onaanvaardbaar'. Een aantal is in verzet gekomen, maar kwam tegelijkertijd met een alternatief voor de herinrichting.

De weerstand is opgepikt door enkele fracties in de gemeenteraad. Zowel VVD als PvdA en SP hebben burgemeester en wethouders gevraagd of er nog valt te praten over een aanpassing van het project. Het antwoord omvat twee A4-tjes, maar is kort samen te vatten: nee, dat gaat niet gebeuren.

Geen sinecure

Het college wil dat de singels uiteindelijk een 'consistent en uniform beeld' uitstralen en dat is 'geen sinecure'. Het is daarom ook geen doen om speciaal voor de Mark- en Chassésingel het plan aan te passen. Het resultaat zou namelijk een 'lappendeken van ontwerpen' opleveren en dat is dan ook de reden dat er 'niet kan worden ingeleverd op de specifieke wensen van de bewoners'.



Wat verder meespeelt is dat het stadsbestuur wil voorkomen dat er te veel parkeerplaatsen verdwijnen. Als aan de wensen van de bewoners van de Marksingel wordt voldaan, dan gaat dat ten koste van 45 parkeerplaatsen en daar voelt het college niet veel voor.

Het idee om ter compensatie evenveel parkeerplaatsen in de Vijverstraat aan te leggen, is 'geen oplossing': "Dan gaan ongeveer 45 automobilisten in omliggende straten een plekje zoeken."

De antwoorden van het college zijn voor de bewoners geen reden om hun verzet te staken. "Het klinkt allemaal logisch, maar wij hebben we er niks aan'', zegt Ric Vink namens de actievoerders.

Hij constateert dat de plannen van het stadsbestuur per definitie leidend zijn en dat daar blijkbaar niet aan kan worden getornd. "De singel moet er overal hetzelfde uitzien, maar waarom is die eenheid van vormgeving zo doorslaggevend?'' vraagt de Bredanaar zich af.

Niet goed opgelet

Vink verbaast zich verder over de opmerking dat de bewoners bij de plannen zijn betrokken: "Dit plan ligt er al sinds 2016. Hebben wij niet goed opgelet of is dit project slecht gecommuniceerd? Maar dat wij constant hebben meegedacht, dat is nieuw voor ons."