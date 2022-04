Wandel je van de binnenstad naar Park Valkenberg of andersom? Sinds dinsdag 19 april staan er betonblokken op de Willemsbrug. Hierdoor is het park afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De gemeente ontdekte tijdens een periodieke controle dat de onderkant van de brug is gescheurd. De betonblokken zijn geplaatst om ongelukken te voorkomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel veilig de brug over.

Hoe ontstond de scheurvorming?

De binding in de brugconstructie heeft onvoldoende samenhang, laat de gemeente weten. Het strooizout maakte de betonconstructie poreuzer, waardoor de waterwerende laag op het brugdek niet meer goed werkt. Er zijn vijf vergelijkbare bruggen in de stad, waar ook onderzoek naar wordt gedaan.

Tijdelijke oplossing

De betonblokken staan er tijdelijk. Het is de bedoeling dat er een betere oplossing komt die past bij het ontwerp van de brug. De gemeente werkt op dit moment aan een definitief ontwerp en kijkt wat nodig is om de brug te versterken. Denk aan het waterdicht maken van de brug, waarbij het zouthoudende wegwater niet meer in contact komt met het beton. Ook het vervangen van het dek is een optie.

Toegang tot het park

Park Valkenberg is voetgangersgebied, waar fietsers te gast zijn. Gemotoriseerd verkeer is hier nauwelijks. De gemeente maakte voor bijvoorbeeld ondernemers van het T-Huis of evenementenorganisatoren een uitzondering. Met hen wordt gekeken naar alternatieven voor toegang tot het park. Denk bijvoorbeeld aan de Catharinastraat en de JF Kennedylaan.