De Koninklijke Marechaussee heeft eind maart twee verdachten aangehouden voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn een 29-jarige en een 31-jarige man uit de buurt van Breda.

Bij verschillende doorzoekingen op 22 maart werden onder meer 150 versleutelde telefoons, honderden simkaarten, één kilo goud en contant geld in beslag genomen.

De marechaussee kwam de verdachten op het spoor in een onderzoek naar witwassen. Dat onderzoek was in februari 2020 begonnen nadat op Schiphol een geldkoerier met 92.000 euro werd aangehouden. Daarna kwam de andere verdachte in beeld. Deze man had het geld meegegeven aan de koerier.

De tweede verdachte hield zich mogelijk bezig met grootschalige handel in versleutelde telefoons en georganiseerde misdaad. Bij het doorzoeken van een kantoor in juli 2020 werden 160 versleutelde telefoons en honderden simkaarten gevonden.

Verdachten zitten vast

Het rechercheteam van de marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. De verdachten zitten vast.