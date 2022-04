De bestuurder van een snorscooter is gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Oosterhoutseweg in Breda. Het slachtoffer is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur, waarna de gewonde scooterrijder door een buurtbewoner en ambulancepersoneel is verzorgd. Op de weg lagen door het ongeval glasscherven van de gesneuvelde achterruit van de auto. Na de botsing zijn de scherven en andere wrakstukken weggeveegd door de politie en omwonenden. Hoe het ongeluk plaats heeft kunnen vinden, is nog niet bekend.