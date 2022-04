De opbouw voor het 538 Koningsdagfestival is in volle gang. De eerste hekken en het podium zijn in het paasweekeinde al op het Chasséveld neergezet.

De organisatie heeft veel tijd nodig om alles op te bouwen. "Het is gebruikelijk om ver te van tevoren te starten met de opbouw van een evenement van deze grootte", aldus de communicatiedame van 538. Pasfotobus De bouw van het festivalterrein heeft consequenties voor de pasfotobus die gewoonlijk op het Chasséveld staat. Deze week staat de bus nog op zijn vertrouwde plek naast de friettent, maar volgende week, van 25 tot en met 29 april, is er geen plaats voor de bus vanwege de opbouw van 538.