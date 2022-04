Op het Chasséveld in Breda komt vanaf 5 mei een coronatestlocatie te staan voor mensen die een negatief testbewijs nodig hebben voor hun vakantie.

Wie naar een land reist waar een coronabewijs nodig is, heeft een internationaal bewijs nodig. Dit kun je maken als je bent gevaccineerd, als je positief getest bent en hersteld van corona of als je negatief getest bent en geen corona hebt.

Wie volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus kan het bewijs van vaccinatie met CoronaCheck omzetten in een coronabewijs. De coronatestlocatie is een initiatief van een commerciële organisatie.