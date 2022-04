Horecaondernemers blijken nog huiverig, maar het Bredase publiek snakt naar livemuziek, zo lijkt op te maken uit de eerste POBparade sinds de coronacrisis. Vijftien regionale bands bestieren tijdens het paasweekend zes verschillende podia in de Bredase Binnenstad.

Arthur van den Acker speelt met zijn band Rockford op Eerste Paasdag de avond bij café Publieke Werken. "Heerlijk om weer te kunnen spelen", laat hij weten. Een dag eerder stond Rockford in Rilland.

Als deelnemer aan een bandbattle. "De finale", aldus Van den Acker. "De voorronden waren twee jaar geleden..." Arthur straalt. Zijn band pakte de eerste plaats.

Sjef van Doorn en Jelke van Antwerpen hebben een looproute uitgestippeld langs de verschillende deelnemende cafés. Als absolute jazzfan zit Van Doorn goed in Breda. Bij het jaarlijkse Jazzfestival is hij in zijn element. De rest van het jaar is, wat hem betreft, het aanbod aan livemuziek wat mager. "Je moet soms behoorlijk zoeken", geeft hij aan. "Daarom ben ik ook zo blij met een evenement als de POBparade." Van Antwerpen merkt op dat het aanbod dit jaar minder groot is dan bij eerdere edities.

Organisator Herman Sibon legt desgevraagd uit dat er dit jaar gekozen is voor een light-versie van de POBparade. "Er waren beduidend minder cafés die zich aanmeldden", vertelt hij. Spijtig, maar niet helemaal onbegrijpelijk aldus Sibon. "Na de coronacrisis zijn de ondernemers misschien voorzichtig om iets te organiseren, mede gelet op de kosten en het extra personeel wat er voor nodig is."



Tegelijkertijd blijkt de POBparade de ondernemers die wel besloten deel te nemen, geen windeieren te leggen. Zowel bij Mad Molly's als bij Publieke Werken hangen de bezoekers bij wijze van spreken met de benen buiten. Ook café Lievens stroomt lekker vol na de inzet van Surfin' USA als openingsnummer van de R&R-band DD and the Tubescreamers.

In café SamSam, waar Van Doorn en Van Antwerpen twintig minuten voor aanvang van het optreden van BandF! nog de enige bezoekers binnen waren, staat het nog voor het eerste akkoord ook lekker vol. Het moet voor de deelnemende bands en horecaondernemers een opsteker zijn dat de Bredase livemuziekscene de nog niet is ingedut, na die verplichte winterslaap van bijna twee jaar.