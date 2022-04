Een veertienjarige joyrider is maandagmiddag tegen een boom in de bocht van de Noortberghmoeren en Brandebeemd in Breda gereden. De bestuurder en de passagier (14) bleven ongedeerd, de auto is total loss verklaard.

Het ongeluk gebeurde rond 16.20 uur. Getuigen schoten te hulp en zagen al gauw dat de bestuurder een tiener was. Later bleek het om een jongen van veertien jaar oud te zijn. "De jongen heeft een proces-verbaal gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. Daarnaast zal hij thuis wel een stevig gesprek hebben gehad", zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend wie de eigenaar van de auto is en hoe de jongen eraan kwam.