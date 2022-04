Voor de tweede keer in successie wordt in Breda, op zondag 22 mei, de Lovelife Run gelopen. Dit is een benefietloop over 5 kilometer. Onder de deelnemers bevinden zich zo’n 40 (ex-)oncologische patiënten.

Zij lopen solo of samen met hun naasten én behandelaars. Nu de (ex-)kankerpatiënten zich met voorrang hebben aangemeld, is ook de reguliere inschrijving geopend. Iedere renner wordt uitgedaagd om zelf sponsors te vinden. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk geld ingezameld wordt ten bate van kankeronderzoek. Dit jaar gaat de opbrengst naar twee doelen: een lokaal project in het Amphia Ziekenhuis en een onderzoek van dr. Martijn Stuiver: blaaskankerpatiënten zo fit mogelijk onder het mes. Start en finish van de Lovelife Run is op het Kasteelplein. Inschrijven en informatie: www.loveliferun.nl/breda