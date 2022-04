Dat OK Tankstations doorgaat als hoofdsponsor van NAC is goed nieuws voor de Parel van het Zuiden, maar ook voor de fans in dure benzinetijden.

Ook komend seizoen kunnen houders van een seizoenkaart met hun pasje extra korting ontvangen aan een van de vier pompen in Breda. Voor het tweede seizoen op rij levert een tankbeurt minimaal 5 cent extra korting op alle brandstoffen per liter. Maar wordt daar wel eens gebruik van gemaakt?

Hoeveel van de bijna 14.000 seizoenkaarthouders zich met hun kaart wel eens aan de pomp melden kan OK uit concurrentie-overwegingen niet geven, maar woordvoerder Daniëlle van de Werken geeft wel aan dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. "We gaan het extra onder de aandacht brengen, want veel fans weten het kennelijk niet. En dat de korting naast de vier stations in de stad ook bij tankstation Hoezaar bij Zegge geldt."

OK experimenteert sinds enkele weken naast de reguliere dug-outs langs het veld een eigen dug-out waar het relaties een plekje kan geven. Op de bankjes is ruimte voor 5 personen. Van de Werken: "Vanaf in elk geval komend seizoen willen we daar met acties ook fans een plekje kunnen geven."

Sinds juni 2019 is OK hoofdsponsor van NAC Breda. Het hoofdkantoor staat in Breda en een van de eigenaar waar ook eigenaar Jan Willem Westerhuis woont.