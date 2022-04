Bij een steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is een negentienjarige man uit Enschede vrijdagmiddag doodgestoken, meldt de politie.

De dader, een achttienjarige medegedetineerde uit Den Haag, is direct na het incident aangehouden. Bij de steekpartij is een andere gedetineerde uit Nijmegen (20) gewond geraakt.

Rond 15.15 uur kreeg de politie een melding van een incident in de jeugdgevangenis. Dit bleek te gaan om een steekpartij waarbij twee personen gewond zouden zijn geraakt. De politie ontfermde zich direct over de twee slachtoffers en verleende eerste hulp. Voor de negentienjarige Enschedeër mocht deze hulp niet baten, hij is aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek gestart

De politie is direct gestart met een onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de jeugdgevangenis. Zo zijn er getuigen gehoord en heeft de forensische opsporing sporenonderzoek gedaan. Het voorwerp waarmee de slachtoffers zijn gestoken is in beslag genomen voor verder onderzoek.