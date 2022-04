Het Bredase Brakkenfestival keert terug. Met een weekendeditie, op 30 en 31 juli in de Optisport Kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg.

Traditiegetrouw vindt het festival in de eerste week van de basisschoolvakantie plaats. Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met twaalf jaar. Er zijn talloze traditionele en nieuwe activiteiten, er is een eet- en drinkgelegenheid en er zal voor muzikale omlijsting gezorgd worden. De kinderen spelen er zonder ouders, onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.

300 tickets

Per dag zijn 300 tickets verkrijgbaar. Een kaartje kost 6 euro per kind per dag in de voorverkoop en 10 euro aan de poort. Voor ouders met een een BredaPas kost een kaartje 1 euro.

Dit jaar wordt de 34ste editie gehouden van het Bredase Brakkenfestival, dat van een bescheiden evenement uitgroeide tot een vijfdaagse met in 2019 gemiddeld liefst 1500 kinderen per dag. De afgelopen twee jaren vonden vanwege corona aangepaste edities plaats. Ook dit jaar zijn er op de site van het brakkenfestival diverse activiteiten te vinden, waar kinderen van thuis uit aan mee kunnen doen.