Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Koningin Emmalaan in Breda. Het kruispunt tussen de Koningin Emmalaan met de Ginnekenweg was korte tijd afgezet.

De fietser is door de ambulance nagekeken. Het is niet duidelijk of de fietser naar het ziekenhuis moest voor verdere controle. De automobilist is met de schrik vrijgekomen. Volgens de politie is het nog niet duidelijk wie er geen voorrang verleende.