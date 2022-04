Breda en Tilburg werken al een tijdje samen op het gebied van mobiliteit, verstedelijking en en veiligheid. Daar moet het niet bij blijven, vinden de burgemeesters Paul Depla en Theo Weterings. Daarom willen ze de banden tussen de twee steden verder aanhalen.

Dat blijkt uit een brief die Depla en Weterings hebben gestuurd naar hun gemeenteraden. Het is een schot voor de boeg van de twee stadsbestuurders. Ze willen voorkomen dat de fracties zich overvallen voelen, wanneer ze later dit jaar worden geconfronteerd met allerlei voorstellen die te maken hebben met deze samenwerking.

Langer verbonden

Breda en Tilburg zijn al langer met elkaar verbonden als het gaat om bijvoorbeeld grote investeringen in het verbinden van landschappen, het uitbreiden van energienetwerken en de aanleg van wegen. Maar ook op het gebied van sport, cultuur en evenementen houden de twee gemeenten rekening met elkaar.

Depla en Weterings voorspellen dat die band alleen maar hechter wordt, onder meer als het gaat om de aanpak van de woningnood. In het najaar willen de twee steden hierover langdurige afspraken maken met Rijk, provincie en waterschappen. Dat betekent dat een deel van de noodzakelijk hoeveelheid woningen die gebouwd moet worden terecht komt in of bij Breda en Tilburg.

Kennis en kunde

Tegelijkertijd moet ook de economie in dit deel van Brabant blijven draaien. Daarbij kunnen zowel Breda als Tilburg gebruikmaken van de 'binnen Nederland unieke combinatie van kennis en kunde op het snijvlak van digitale technologie en menselijk gedrag'. Als het aan de twee burgemeesters ligt worden de twee steden en alles dat er tussen hen in ligt 'een netwerk van living labs'. Met alle voordelen die dat met zich meebrengt voor toekomstige werkgelegenheid.

De steeds intensere samenwerking betekent dat er ook een organisatie moet worden opgetuigd, zodat alles in goede banen wordt geleid. Daar hebben Depla en Weterings al een bestuurlijke term voor gevonden: een vernieuwend samenwerkingsarrangement. Dat moet geen instituut worden dat vooral met zichzelf bezig is: "Een zekere mate van flexibiliteit en adaptiviteit willen we graag behouden."

