Een 23-jarige man en een 27-jarige vrouw zijn dinsdag net over de grens in België opgepakt voor een woninginbraak in Breda. Eén van hen stond kort daarvoor nog oog in oog met de bewoonster. Dat meldt de politie. Het duo heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De bewoonster kwam dinsdagmiddag thuis en terwijl ze door haar woonkamer liep, hoorde ze gekraak aan de achterzijde van de woning. Tot haar grote schrik bleek een man daar het achterraam open te trekken. Hij ging er meteen vandoor toen hij de vrouw zag. Zwarte auto met alarmlichten De vrouw besloot in de omgeving naar de mogelijke dader te zoeken en zag in de Zonnebeekstraat een zwarte auto staan met de alarmlichten aan. De bestuurder bleek niemand minder dan de man met wie ze kort daarvoor nog oog in oog stond. Naast hem zat een vrouw die nog snel haar middelvinger opsteekt. Vervolgens reed het duo weg. Grensovergang De bewoonster alarmeerde direct de politie, waarna meerdere agenten op zoek gingen naar de vluchtauto. Die werd op de A16 gespot. De auto reed via grensovergang Hazeldonk verder België in. Daar wist de politie rond 12.30 uur de auto aan de kant te zetten bij een tankstation langs de weg. In de auto vond de politie gereedschap dat wordt gebruikt bij inbraken en het kentekenbewijs op de auto blijkt vals. De inzittenden zijn aangehouden en zitten vast. De woning raakte beschadigd bij de inbraak.