Bij een bedrijf op het industrieterrein Emer in Breda zijn maandagochtend, tijdens de routinecontrole van een zending, zeven pakketten met cocaïne aangetroffen.

De partij drugs is in beslag genomen. Het gaat om ruim 6 kilo. De zending is afkomstig uit Zuid Amerika. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de herkomst en bestemming van de drugs.

