Twee mannen zijn zondagmiddag op het Kasteelplein in Breda aangehouden omdat ze worden verdacht van zakkenrollen. De politie meldt dat de twee zakenrollers toesloegen op de roltrap van station Breda.

Het gaat om een 26-jarige en 38-jarige man uit Roemenië. Een 56-jarige man heeft aangifte gedaan. Hij meldt aan de politie dat hij samen met zijn partner met de trein van Schiphol naar Breda was gereisd.

'In Rotterdam stapten twee mannen in die hem direct al opvielen omdat ze onderling in een Oost Europese taal spraken en flink roken naar alcohol', meldt de politie. De man stapte uit in Breda. Ook de twee mannen stapten uit en stonden achter hem op de roltrap.

De roltrap viel met een schok stil. De politie vermoedt dat deze door de verdachten is stilgezet. Het slachtoffer voelde dat er aan zijn tas werd getrokken. Daarna glipten de mannen snel door de treinpoortjes. Niet veel later merkte hij dat zijn telefoon was verdwenen.

Telefoon weggegooid

Volgens de politie liep het slachtoffer samen met zijn partner door het Valkenbergpark naar het politiebureau om aangifte te doen. Daar zag hij de twee mannen weer. Een van de mannen draaide zich om en gooide de telefoon in de bosschage.

De politie werd gebeld. Niet veel later werden de twee Roemenen op het Kasteelplein alsnog gearresteerd. Een tweede telefoon werd gevonden. Onduidelijk is of deze ook is gestolen.

