Een 22-jarige man heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken bij een autobedrijf aan het Zusterveld in Breda. De eigenaar van het bedrijf schakelde de politie in nadat de camera's beweging detecteerden in de zaak. De verdachte is aangehouden.

Op de camerabeelden, die op de telefoon van de eigenaar te zien waren, zag je de 22-jarige inbreker meerdere auto's openen. Hij scheen met een zaklamp door de zaak. De man had inbrekersgereedschap op zak. Daarnaast had hij al diverse auto-onderdelen klaarliggen om mee te nemen toen hij op heterdaad werd aangehouden door de politie. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast op het politiebureau voor verder verhoor.