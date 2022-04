In de Heilaarstraat in Breda is de bouw begonnen van een woonzorgcentrum dat is bestemd voor ouderen die diverse vormen van psychische zorg nodig hebben.

Het complex verrijst op de plaats waar ooit Huize Haga stond en wordt naar verwachting in het najaar van 2023 opgeleverd. De nieuwbouw is bestemd voor een speciale doelgroep: dementerende ouderen met gedragsproblemen. "Het zijn mensen die vaak onrustig zijn, die veel heen en weer lopen en soms erg boos kunnen worden'', omschreef een woordvoerder van Thebe het project eerder al eens in deze krant. Naast 130 verblijfsruimtes voor deze zogeheten 'gerontopsychiatrische cliënten' verrijst er ook een aantal observatieplekken. Samenwerking Het project is opgezet door de zorgorganisaties Thebe en GGZ Breburg, in samenwerking met de gemeente Breda. In het deel waar Thebe verantwoordelijk voor wordt, komen honderd verblijfplaatsen voor mensen die bijzondere zorg nodig hebben omdat ze dementie combineren met psychiatrische problemen. Ook wordt ruimte gemaakt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en gedragsproblematiek. En er komen er tien observatieplekken voor mensen met gedragsproblematiek Scheidslijn vager In de nieuwbouw kunnen verder mensen terecht die nu in het aanpalende Lucia en Aeneas wonen. ggz Breburg krijgt dertig plaatsen voor 60-plussers die kampen met psychiatrische problemen. Er is een goede reden waarom Thebe en ggz nauw samenwerken: "In de ouderenzorg merken wij dat de scheidslijn tussen psychiatrie en ouderenzorg steeds vaker vervaagt."