De onvrede die heerst onder bewoners van Chassésingel en Marksingel vanwege de parkeerplannen in hun straat, heeft ook de Bredase politiek bereikt.

De VVD-fractie in de gemeenteraad stelt namelijk voor om 'even te wachten' met de herinrichting van de singels, zodat de volksvertegenwoordigers zich eerst nog over de plannen kunnen buigen.

Brief gestuurd

Dat blijkt uit een brief die VVD-raadslid Eddie Förster aan burgemeester en wethouders heeft gestuurd.

Diverse bewoners van de Chassésingel, en naar nu ook blijkt, van de Marksingel zien niets in het vooruitzicht dat er een parkeerstrook voor hun deur wordt aangelegd. Dat idee maakt deel uit van de reconstructie die voor dit deel van de stad op de agenda staat. Later komen ook de Sluissingel en een deel van de Nijverheidssingel aan de beurt.

Stadspark

Het uiteindelijke doel is om de singels 'om te vormen tot een stadspark van 5,6 kilometer lang'. Dat betekent wel dat de parkeerplaatsen voor zover mogelijk verhuizen van de waterkant naar de gevels van de huizen. Met dat specifieke deel van het project zijn de bewoners het niet eens. Toch brengt hun kritiek burgemeester en wethouders niet op andere gedachten: "Er kan niet aan alle wensen worden voldaan.''

Förster vindt dat te makkelijk. Hij vindt dat de bewoners zich 'terecht zorgen maken over lichtinval en het belemmerde uitzicht als auto's straks pal voor de deur staan'. De liberaal wijst er op dat de bewoners verschillende alternatieven hebben aangedragen.

Geen flexibiliteit

Volgens hem wordt daar niets mee gedaan, omdat het stadsbestuur 'geen flexibiliteit' toont. Het college blijft hangen in de uitgangspunten die zijn opgesteld voor de herinrichting van de singels, denkt de liberaal.

Förster vindt juist dat, wanneer bewoners 'constructief met alternatieven komen, er gekeken moet worden of die ook passen': "Dan kan het plan rekenen op draagvlak bij de bewoners.''

Daarom pleit hij ervoor 'even te wachten' met het definitief maken van de plannen voor de singels. Zodat eerst de raad er nog een oordeel over kan vellen.

